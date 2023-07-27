На спортивно-культурные фестивали в Подмосковье можно доехать бесплатно

На музыкально-исторический фестиваль «Гуляй город» в Чехов и конный фестиваль «Иваново поле» в Ногинск в предстоящий уик-энд «Центральная пригородная пассажирская компания» запустит бесплатные электрички.

Как отмечает подмосковный Минтранс, до станции Молоди, места, где состоится музыкальное мероприятие, проследуют электропоезда Курского направления. До спортивного фестиваля пассажирам нужно доехать на электричках до Ногинска или Щелкова и затем пересесть на бесплатные автобусы.

Ранее сообщалось, что Минспорт Московской области будет сотрудничать с Госфондом поддержки участников СВО.