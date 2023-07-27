Минспорт Московской области будет сотрудничать с Госфондом поддержки участников СВО

Министерство физической культуры и спорта Московской области и Госфонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» приступят к реализации совместных проектов.

Соглашение о сотрудничестве подписали глава регионального спортивного ведомства Дмитрий Абаренов и руководитель регионального филиала фонда Ольга Ермакова. Главное направление деятельности — поддержка, вовлечение в занятия спортом ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.

«Накануне в ходе мастер-класса в центре реабилитации «Ясенки» было заметно, что многие ребята хотят заниматься адаптивными видами спорта. Теперь во взаимодействии с фондом мы сможем охватить больше ветеранов интересным делом», — отметил Дмитрий Абаренов.

Ранее сообщалось, что на популярном пешем маршруте в подмосковном Дмитрове появится зона отдыха.