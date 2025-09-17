На станции Гжель начались работы по оформлению платформы

На станции Гжель в Раменском завершился капремонт и начались работы по оформлению платформы. Она будет расписана традиционными сине-белыми узорами, рассказали в пресс-службе ЦППК.

В ходе ремонта на станции заменили около 400 фундаментных блоков и 250 плит перекрытия, уложили более 1,7 тыс. кв. м брусчатки, установили 500 м линии безопасности, привели в порядок и лестничные сходы, обновили знаки визуальной информации, оборудовали освещение, установили урны и скамейки.

Фото: [ пресс-служба ЦППК ]

Оформление станции проводится совместно с Гжельским фарфоровым заводом. Художник предприятия наносит традиционные орнаменты на колонны и скамейки.

