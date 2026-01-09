Украинское издание «Главком» опубликовало материал с обвинениями в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации санного спорта (FIL).

В материале говорится о том, что МОК приказал федерации предоставить российским спортсменам все необходимые привилегии. Об этом изданию якобы сообщил некий неназванный источник в FIL.

Речь идет о том, что саночники должны были получить олимпийскую квалификацию, поучаствовав в двух официальных соревнованиях до 12 января. Россияне попросили продлить срок выполнения критерия до 19 января, и международная федерация эту просьбу удовлетворила.

Россияне смогут принять участие в этапах Кубка мира в Германии, в Оберхофе и Винтенберге и, таким образом, получат возможность квалифицироваться на Игры.

«Главком» стыдливо умолчал о том, что просьба российской стороны была вызвана тем, что власти Латвии отказали во въезде в страну саночникам из России, из-за чего они не смогли принять участие в этапе Кубка мира в Сигулде.

Ранее Европейская федерация тяжелой атлетики отобрала у Польши первенство Европы до 23 лет из-за того, что организаторы не могли гарантировать допуск российских и белорусских спортсменов на соревнования.