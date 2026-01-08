У Польши отобрали первенство Европы по тяжелой атлетике из-за отказа в визах россиянам

Турнир у поляков забрали после того, как организаторы не смогли гарантировать получение виз для спортсменов из России и Белоруссии. Как и год назад, первенство Европы пройдет в Албании.

«В очередной раз EWF подтвердила свою твердую и последовательную позицию о том, что спорт должен оставаться выше политики. Федерация выступает за инклюзивность, равные возможности и единство посредством спорта и не приемлет дискриминацию, основанную на политических или геополитических обстоятельствах, особенно в то время, когда во всем мире растет напряженность», — говорится в пресс-релизе международной федерации.

В EWF подчеркнули, что хотят видеть тяжелую атлетику платформой всеобщего участия и уважения.

Ранее Ирина Роднина отреагировала на невключение в список знаковых олимпийских событий от ISU выступлений российских и советских фигуристов.