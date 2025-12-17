На Украине определились, как вести себя на соревнованиях с россиянами, выступающими под национальным флагом
Глава НОК Украины Гутцайт: «Руки россиянам не жмем, рядом не стоим»
Фото: [Федерация дзюдо России]
Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что принято новое решение по поведению украинских спортсменов на соревнованиях, где россияне и белорусы участвуют с национальными флагами.
Никаких новых установок в заявлении главы НОК Украины не содержится: украинцы и далее будут попирать общепринятые нормы спортивного этикета.
«Конечно, так, как и решили перед этим: не жмем руки, не стоим рядом с пьедесталом, вопрос совместного фото вообще не поднимаем — это запрещено, это все спортсмены понимают, они уже осведомлены и знают, как надо себя вести на международных соревнованиях», — заявил Гутцайт.
Ряд международных федераций разрешили российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях с национальными флагом и гимном. В частности, с российской символикой выступают самбисты и дзюдоисты, с 2026 года флаг вернут сборным по водному поло.
