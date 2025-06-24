На Украине сообщили о результатах проверки Мудрика на полиграфе по допинговому делу
Украинский журналист Вацко рассказал о результатах проверки Мудрика на полиграфе
Фото: [ФК «Челси»]
Вингер «Челси» Михаил Мудрик прошел несколько проверок на полиграфе по делу о допинге, сообщил украинский журналист Виктор Вацко в своем подкасте на YouTube.
По его утверждению, все проверки показали, что футболист сознательно не принимал запрещенные препараты.
Михаил Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» за рекордные для украинского футбола €70 млн без учета бонусов.
Первая допинг-проба Мудрика дала положительный результат еще в декабре прошлого года. Футболист был временно отстранен и дожидался результатов пробы В, которые также оказались провальными.
Теперь 24-летнему футболисту грозит дисквалификация сроком до четырех лет.