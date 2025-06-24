На Украине сообщили о результатах проверки Мудрика на полиграфе по допинговому делу

Вингер «Челси» Михаил Мудрик прошел несколько проверок на полиграфе по делу о допинге, сообщил украинский журналист Виктор Вацко в своем подкасте на YouTube.

По его утверждению, все проверки показали, что футболист сознательно не принимал запрещенные препараты.

Михаил Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» за рекордные для украинского футбола €70 млн без учета бонусов.

Первая допинг-проба Мудрика дала положительный результат еще в декабре прошлого года. Футболист был временно отстранен и дожидался результатов пробы В, которые также оказались провальными.

Теперь 24-летнему футболисту грозит дисквалификация сроком до четырех лет.