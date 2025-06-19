Мудрик провалил тест еще в декабре прошлого года и был временно отстранен до оглашения результатов пробы В. По данным украинских СМИ, в организме футболиста нашли мельдоний. Теперь Мудрику грозит четырехлетняя дисквалификация.

24-летний Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за рекордные для украинского футбола €70 млн без учета бонусов.

В своем первом полном сезоне за «Челси» Мудрик сыграл в 31 матче в АПЛ, забил пять мячей и отдал две передачи. В сезоне 2024/2025 до своего временного отстранения украинский вингер успел сыграть в семи матчах в АПЛ, в основном выходя на замену. В последний раз Мудрик выходил на поле в матче Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0), в котором отметился голом.

Ранее стало известно, что украинские дипломаты пытаются сорвать проведение товарищеского матча между сборными России и Чили.