В преддверии матча между «Вашингтоном» и «Чикаго» 29-летний хоккеист и вратарь сборной Украины Эдуард Захарченко выразил надежду на то, что у его коллеги Александра Овечкина возникнут проблемы со здоровьем, которые помешают ему побить рекорд канадского голеадора Уэйна Гретцки.

Как рассказал украинец, он осознает, что это всего лишь спорт и достижение и все это замечательно. Однако, по мнению Захарченко, Овечкин не заслуживает такого восхищения со стороны публики. В чем именно Александр Великий провинился, Захарченко не смог объяснить.

«Надеюсь, ему ноги оторвет и у него ничего не получится. Ну или он просто получит травму», — написал украинец в соцсетях.

В ходе своей спортивной карьеры Захарченко завоевал медали бронзового и серебряного достоинства на чемпионате Украины. В прошлом году он также стал обладателем Кубка страны. Однако его спортивная карьера была прервана из-за скандала.

В 2017 году Федерация хоккея Украины дисквалифицировала спортсмена на неопределенный срок из-за подозрений в сдаче матча сборной против команды Южной Кореи.

Спустя четыре года Захарченко был амнистирован, он смог вернуться к выступлениям за свою страну.

Гнев украинского вратаря кажется особенно удивительным, учитывая, что Захарченко родился во Владивостоке и до 2014 года выступал за российский хоккейный клуб ХК «Челны». В настоящее время спортсмен проживает в Украине.

В воскресенье, 6 апреля, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил казавшийся незыблемым рекорд великого канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин забросил 895-ю шайбу в карьере.

Ранее сообщалось, что чешский тренер московского «Динамо» Личка поставил Овечкина в один ряд с Пеле и Марадоной.