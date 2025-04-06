На Украине умерла актриса из советской комедии «За двумя зайцами»

Народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко скончалась в глубокой старости в родной стране. Об этом сообщила ее украинская коллега Римма Зюбина.

Актриса скончалась 6 апреля. Кончину украинской звезды советских комедий подтвердил также ее сын Назар Стригун в социальных сетях. Лишь 10 февраля 2025 года Таисия Литвиненко встретила юбилей — 90 лет. Причина ее смерти не раскрывается.

«Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко…» — написала Зюбина.

Таисия Литвиненко — уроженка села Погребы в Киевской области Украины. Являлась артисткой Львовского национального академического драматического театра им. М. Заньковецкой, а также преподавала во Львовском университете. Зрителю известна по ролям в таких проектах как «Назар Стодоля», «Максим Перепелица», «За двумя зайцами», «Вавилон ХХ» и многим другим.

Ранее сообщалось, что скончалась советская и российская актриса театра и кино Ольга Лысенко.