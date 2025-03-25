Умерла советская и российская актриса театра и кино Ольга Лысенко

Советская и российская артистка Ольга Лысенко, снявшаяся в ряде кинофильмов и сыгравшая роли в большом количестве спектаклей, скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщил портал The Voice.

Авторы статьи сослались на заявление, сделанное Союзом кинематографистов России. Судя по нему, актриса скончалась еще три дня назад.

«22 марта 2025 года на 84-м году ушла из жизни замечательная актриса театра и кино Ольга Георгиевна Лысенко. Прощание состоится 26 марта в 14.30 в ЦКБ (ул. Маршала Тимошенко, 25), метро „Крылатское“, „Молодежная“, „Кунцевская“», — указала организация в некрологе.

Лысенко родилась в Киеве в 1941 году, ее отец работал кинорежиссером, что определило судьбу девушки. Свою первую роль в кинематографе она сыграла еще в школьные годы, вслед за этим выступив еще в 38 фильмах. Среди них «Зеленый фургон», снятый в 1959 году, «Принимаю бой», «Проверено — мин нет», «Сыновья уходят в бой». Играла она и на театральной сцене.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла церемония прощания с Ларисой Голубкиной, которая умерла от рака в возрасте 85 лет. Отпевание прошло в храме Николая Чудотворца на Трех Горах.