Народному артисту России и депутату Государственной Думы РФ Дмитрию Певцову заочно вынесли приговор о лишении свободы сроком на 10 лет. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

В соответствии с решением украинского суда также предусмотрена конфискация имущества актера, хотя детали о том, к какому именно имуществу относятся эти санкции, не раскрываются.

СБУ утверждает, что Певцов неоднократно распространял «антиукраинские утверждения» и призывал к насильственному изменению власти на Украине.

Приговор был вынесен в отсутствие актера по трем статьям — «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Пропаганда войны».

Дмитрий Певцов — известный актер и телеведущий, который открыто демонстрирует свою патриотическую позицию и поддержку России. В последние годы он стал заметной фигурой в общественной жизни, принимая участие в мероприятиях, посвященных патриотизму, и активно делясь своими взглядами на важные социально-политические вопросы.

Ранее Служба внешней разведки России (СВР) предупредила о возможных антироссийских провокациях со стороны СБУ.