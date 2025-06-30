На Украине заочно осудили российского рэпера Апачева

Винницкий городской суд Украины заочно вынес обвинительный приговор в отношении российского блогера и рэпера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов), признанному виновным в совершении ряда преступлений. Информация об этом появилась на сайте украинского суда.

Апачева приговорили к 12 годам лишения свободы. Ему также запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией политических мероприятий, в течение 15 лет. Суд также постановил взыскать с блогера $437 (более 18 тыс. гривен) в счет возмещения расходов на проведение экспертиз.

Рэпера признали виновным по статьям, касающимся посягательства на территориальную целостность Украины, коллаборационной деятельности, пропаганды войны и поддержки действий России на территории Украины.

По данным украинского суда, 23 сентября 2022 года Апачев принимал участие в акции поддержки референдумов о присоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей к России, которая проходила на Манежной площади в Москве.

Ранее российский рэпер Аким Апачев прокомментировал информацию об объявлении его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ).