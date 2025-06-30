Рэпер Апачев отреагировал на объявление в розыск со стороны СБУ

Российский рэпер Аким Апачев (настоящее имея — Аким Гасанов) отреагировал на объявление в розыск со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), заявив, что эта информация для него давно не является новостью.

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что уже с 2014 года действует на стороне пророссийских сил Донбасса, и считает данное объявление формальностью.

«То есть объявлен там некий ценный приз за мою голову. Не такой большой, как у хороших людей, но, тем не менее, я в команде приличных людей. Все, кто в этом списке, все хорошие люди», — отметил Апачев.

Рэпер также внесен в базу украинского сайта «Миротворец», известного своими скандальными публикациями и занесением в списки граждан, обвиняемых в государственной измене или «нарушении территориальной целостности Украины».

Аким Апачев родился 4 апреля 1985 года в городе Жданов (ныне — Мариуполь) Украинской ССР. В 2014 году Апачев работал в информационном агентстве ANNA-News в Донбассе, освещая события на юго-востоке Украины.

В 2022 году после начала РФ специальной военной операции (СВО) он вместе с Дарьей Фрей перепел песню «Пливе кача», посвященную событиям в Мариуполе. В июне агентство RT выпустило клип на эту песню, снятый на руинах Азовстали.

Ранее сообщалось, что главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева внесли в базу сайта «Миротворец».