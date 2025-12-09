На видео попала реакция фанатов «Талаверы» из третьего испанского дивизиона на жеребьевку Кубка: к ним едет «Реал»

В Испании прошла жеребьевка Кубка Испании. На видео попала реакция болельщиков «Талаверы», которые наблюдали трансляции церемонии в кафе.

Клубу, занимающему последнее место в третьем испанском дивизионе, выпало сыграть с мадридским «Реалом». Известие об этом вызвало невероятное ликование среди болельщиков. «Талавера» никогда в истории не выступала в двух сильнейших дивизионах, а теперь ей предстоит принять на своем поле Королевский клуб.

Стадион команды в городе Талавера-де-ла-Рейна близ Толедо вмещает всего 5000 зрителей.

«Талавера» в 15 матчах чемпионата набрала 12 очков, одержав три победы и трижды сыграв вничью. «Реал» занимает вторую строчку в Примере, набрав 36 баллов в 16 играх. Лидирует в чемпионате Испании «Барселона» с 40 очками.

