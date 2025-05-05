Под Магаданом нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину

Сотрудники спасательных служб и добровольцы, активно участвовавшие в поисковых работах, обнаружили тело девушки, которая каталась на сноуборде и попала под лавину на Карамкенском перевале в Магаданской области, как сообщает Главное управление МЧС России по региону.

В прошлое воскресенье, 4 мая, в районе Карамкенского перевала произошел сход снежной массы на необорудованную горнолыжную трассу. В результате происшествия под лавиной оказались две девушки. Одна из них смогла выбраться самостоятельно и добраться до ближайшего поселка.

Поиски второй сноубордистки продолжались всю ночь силами магаданских добровольцев и спасателей.

«Поисково-спасательные работы завершились. Под снегом обнаружено тело погибшей девушки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что врачи в КБР спасли мужчину, который перенес 18 эпизодов клинической смерти.