Нагиев, Гармаш, Машков: кто может сыграть в российском ответе «Оппенгеймеру»

Нашумевший фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал одним из самых прибыльных его проектов. Наши киношники тоже задумались о создании похожей ленты. Ведь в российской истории было достаточно ученых, занимавшихся разработкой ядерного оружия, и судьбы их не менее интересны.

За производство отечественного ответа на байопик Нолана решил взяться режиссер Иван Архипов, снявший фильм «Квест».

«Мы как раз с одним экс-депутатом Госдумы обдумываем идею фильма. Скоро будем готовить сценарий про наших ученых, разрабатывавших ядерное оружие», — признался постановщик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Архипов назвал нескольких актеров, которые могут попасть в каст будущей картины и которых он хотел бы видеть в главных ролях.

«Мне кажется, что центрального персонажа идеально сыграл бы один из величайших отечественных актеров — Дмитрий Нагиев. Также можно привлечь Владимира Машкова. Олега Тактарова я взял бы на роль злого КГБшника. Еще будем общаться с Сергеем Гармашем — он любит роли с характером, мог бы исполнить какую-нибудь из ключевых ролей», — предположил собеседник.

Интерес к драме о российских ученых проявила и режиссер Ольга Акатьева, которая сняла фильм «Я делаю шаг». Она тоже с удовольствием поработала бы над таким проектом.

«Безусловно, жизненный путь Андрея Дмитриевича Сахарова со всеми перипетиями и изменениями, в том числе философскими, вызывает интерес. Как и биографии Игоря Васильевича Курчатова — «отца атомной бомбы» в СССР — и Юлия Борисовича Харитона, главного конструктора советского ядерного оружия. Такие фильмы, как «Оппенгеймер», «Игры разума», «Укрощение огня» показывают, что во всем мире зрителям эта тема интересна», — отметила режиссер в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее кинокритик объяснил, как неудачный «Оппенгеймер» стал лучшей работой Нолана.