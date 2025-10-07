Находящийся под угрозой увольнения Станкович претендует на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре

В список вошли Фабио Челестини (ЦСКА), Деян Станкович («Спартак»), Валерий Карпин («Динамо»), Сергей Семак («Зенит»), Станислав Черчесов («Ахмат») и Джонатан Альба («Ростов»).

«Зенит», «Спартак», «Ахмат» и «Динамо» в трех сентябрьских играх набрали по семь очков, ЦСКА — шесть, «Ростов» — пять. При этом южане сумели обыграть текущего лидера ЦСКА, а еще два матча завершили вничью.

Отметим наличие в этом списке Деяна Станковича. 13 сентября в матче с «Динамо» (2:2) сербский специалист получил красную карточку и заработал месячную дисквалификацию. Остальными сентябрьскими матчами «Спартака» руководил со скамейки Ненад Сакич.

Сообщалось, что совет директоров «Спартака» может рассмотреть увольнение Станковича. Однако пока специалист сохранил свой пост.