Нападающий Грицюк забросил первую шайбу российскому вратарю в НХЛ
Форвард «Нью-Джерси» Грицюк: «Всю жизнь мечтал забить Бобровскому»
Фото: [ХК «Нью-Джерси Дэвилз»]
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк поделился эмоциями после гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флорида Пантерз» (5:1).
24-летний форвард открыл счет в первом периоде, поразив ворота своего соотечественника Сергея Бобровского.
«Всю жизнь я мечтал забить российскому вратарю в НХЛ. Забить им всем — Шестеркину, Сорокину, Бобровскому… Но Бобровский был в моем списке номером один!» — порадовался Грицюк.
Арсений Грицюк проводит первый сезон в НХЛ. Нападающий набрал 24 (10+14) очков в 57 матчах за «Нью-Джерси». «Девилз» занимают 15-е место в Восточной конференции, на 11 очков отставая от зоны плей-офф.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, почему «Флорида» может решиться на обмен Сергея Бобровского, который сыграл важнейшую роль в завоевании клубом двух Кубков Стэнли подряд.