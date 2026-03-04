Нападающий Грицюк забросил первую шайбу российскому вратарю в НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк поделился эмоциями после гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флорида Пантерз» (5:1).

24-летний форвард открыл счет в первом периоде, поразив ворота своего соотечественника Сергея Бобровского.

«Всю жизнь я мечтал забить российскому вратарю в НХЛ. Забить им всем — Шестеркину, Сорокину, Бобровскому… Но Бобровский был в моем списке номером один!» — порадовался Грицюк.

Арсений Грицюк проводит первый сезон в НХЛ. Нападающий набрал 24 (10+14) очков в 57 матчах за «Нью-Джерси». «Девилз» занимают 15-е место в Восточной конференции, на 11 очков отставая от зоны плей-офф.

