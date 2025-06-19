Нападающий Гуарирапа вернется в «Сочи» после аренды в ЦСКА

Футбольный клуб ЦСКА объявил о том, что венесуэльский нападающий Сауль Гаурирапа возвращается в ФК «Сочи» после года, проведенного в армейском клубе на правах аренды.

ЦСКА поблагодарил нападающего за большой вклад, внесенный в завоевание Кубка России и бронзовых медалей чемпионата.

Всего футболист провел за ЦСКА 30 матчей в обоих турнирах, в которых забил пять мячей. Венесуэлец разыгрался на финише сезона. Свой первый гол за ЦСКА он забил в ворота «Акрона» 16 марта. После этого Гаурирапа отправлял важнейшие мячи в ворота «Динамо», «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».

ФК «Сочи» вернулся в РПЛ, обыграв в переходных матчах «Пари НН». Контракт Гаурирапы с «Сочи» рассчитан еще на три года.

Ранее стало известно, что украинскому вингеру «Челси» Михаилу Мудрику грозит четырехлетняя дисквалификация из-за допинга.