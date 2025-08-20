«Свиные головы кидали, изображали в петле»: Быстров вспомнил, как фанаты «Зенита» реагировали на его переход в «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в разговоре со «Спорт-Экспрессом» прокомментировал поведение болельщиков красно-белых по отношению к нападающему Александру Соболеву.

После матча «Спартак» — «Зенит» (2:2) фанаты совали купюры бывшему спартаковцу, а ныне игроку петербургского клуба, намекая на его продажность.

Быстров, который в свое время переходил из «Зенита» в «Спартак», а затем обратно, не увидел в этих жестах ничего особенного.

«Это нормальная практика. Мне свиные головы кидали, мое изображение в петле повешенным изображали. Какие сейчас проблемы? Люди приходят и уходят из команд», — сказал Быстров.

Ранее «Спартак» сообщил о трансфере из «Локомотива» защитника Ильи Самошникова.