Нападающий из НХЛ стал лидером по штрафным минутам в России

Канадский форвард заработал 99 минут штрафа в 62 матчах турнира. При этом Комтуа приносил немалую пользу бело-голубым и своей результативной игрой, на его счету 50 (21+29) очков, он стал третьим бомбардиром клуба после Никиты Гусева (69 очков) и Джордана Уила (51).

В списке главных грубиянов лиги Комтуа уверенно опередил двух игроков ХК «Сочи» Василия Мачулина (79 минут) и Андрея Никонова (78). При этом сразу 34 минуты канадец заработал в одном матче — против «Локомотива», когда ему выписали матч-штраф за неспортивное поведение и оскорбление судей.

В НХЛ Макс Комтуа выступал за «Анахайм» и «Каролину». В 211 матчах он набрал 87 очков и заработал 193 минуты штрафа. В «Динамо» канадец проводит первый сезон.

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