Нападающий Костин готовится подписать новый контракт с клубом НХЛ

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Клима Костина, в разговоре с «РБ Спорт» рассказал о переговорах с новым клубом НХЛ.

По его словам, вопрос должен быть закрыт в ближайшие дни. Агент не назвал клуб НХЛ, который может заключить контракт с Костиным. Сам хоккеист говорил, что не прочь снова поиграть в «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

Спортивный аналитик и обозреватель The Hockey News Майкл де Роса считает, что российский форвард мог бы пригодиться «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. В нижних звеньях «Тампы» могли бы пригодиться мускулы Костина, который в минувшем сезоне в 35 матчах за «Сан-Хосе Шаркс» провел 111 силовых приемов.

26-летний габаритный форвард выступал в НХЛ за «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Детройт» и «Сан-Хосе».

Ранее агент Сидни Кросби Пэт Бриссон допустил, что капитан «Питтсбург Пингвинз» может сменить клуб.