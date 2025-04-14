Нападающий «Локомотива» может стать партнером Макдэвида

«Эдмонтон», за который выступают звезды НХЛ Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, хочет подписать россиянина после того, как завершится сезон в КХЛ. Березкин был выбран «Эдмонтоном» в пятом раунде драфта-2020. Его контракт с «Локомотивом» истекает 31 мая 2025 года.

Текущий сезон оказался лучшим в карьере нападающего. В составе победителя регулярного чемпионата КХЛ Березкин стал вторым бомбардиром команды — 42 (15+27) очка, уступив лишь Артуру Каюмову (45). В Кубке Гагарина в активе Березкина шесть очков в шести матчах — лучший результат в «Локомотиве».

В четвертьфинальной серии Кубка Гагарина железнодорожники играют с омским «Авангардом». Пока в противостоянии равенство — 1:1.

В НХЛ нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обеспечил себе победу в споре бомбардиров лиги.