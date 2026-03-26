Нападающий Мелкадзе пошутил о протекции Черчесова в сборной

Мелкадзе рассказал, что под руководством Станислава Черчесова в «Ахмате» многое поменял в своей игре, прибавил в ряде компонентов, что и привело к вызову в национальную команду. В свое время нападающий поиграл за юношеские и молодежные сборные страны всех возрастов, но в первую команду попал только накануне своего 29-летия.

«Черчесов пожелал удачи мне. Каких-то определенных наставлений не дал. Пошутил, что он позвонил кому надо, договорился, что две минуты на поле мне точно дадут», — сказал Мелкадзе.

Сборная России 27 марта в Краснодаре сыграет с командой Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге — с Мали.

