Нападающий Подколзин покинул тренировочный лагерь «Эдмонтона» из-за трагедии в семье

Хоккеист взял отпуск, чтобы провести эти тяжелые дни с семьей. «Эдмонтон» выразил соболезнования Подколзину и его близким.

Василий Подколзин выступает за «Ойлерз» с 2024 года. В минувшем регулярном чемпионате нападающий провел все 82 матча, в которых набрал 24 (8+16) очков. Накануне 24-летний россиянин подписал новый контракт с «Эдмонтоном», который начнет действовать с сезона-2025/26. По новому соглашению Подколзин будет получать $2,9 млн в год. Его зарплата вырастет почти в три раза.

