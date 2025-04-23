Нападающий «Реала» Винисиус попал под следствие ФИФА

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор привлек внимание ФИФА, которая подозревает его в возможных нарушениях. Об этом пишет издание Marca.

По данным источника, у 24-летнего футболиста возникли проблемы из-за владения несколькими футбольными командами, что может быть расценено как конфликт интересов. В случае признания его вины, бразильскому игроку грозит дисквалификация, которая может лишить его возможности играть в футбол до двух лет.

В текущем сезоне Винисиус сыграл в 47 матчах во всех соревнованиях, забив 21 гол и отдав 15 голевых передач. Его текущий контракт с клубом действует до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в €200 млн.

Ранее сообщалось, что против Мбаппе и еще трех футболистов «Реала» открыли дело о неподобающем поведении.