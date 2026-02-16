Нападающий сборной США Ткачак жестко подколол лидера команды Германии Драйзайтля

Нападающий сборной США Мэттью Ткачак подколол лидера команды Германии Леона Драйзайтля в ходе матча группового этапа на олимпийском турнире.

Американцы одержали уверенную победу (5:1). Ткачак отметился двумя результативными передачами. В третьем периоде, когда исход матча был уже ясен, в микрофон попали слова Мэттью, адресованные капитану немецкой сборной.

«Всегда остаешься подружкой невесты, да, Леон? Всегда подружка невесты и никогда не невеста», — сказал один из главных провокаторов НХЛ.

В двух предыдущих сезонах «Флорида» Ткачака дважды обыгрывала «Эдмонтон» Драйзайтля в финальных сериях Кубка Стэнли.

Сборная США напрямую отобралась в четвертьфинал олимпийского турнира. Команда Германии сыграет за выход в эту стадию с Францией.