Нападающий Сергеев рассказал, почему предпочел «Динамо» «Зениту» и «Спартаку»

Нападающий Иван Сергеев в программе «Футбол России» рассказал, как состоялся его переход в московское «Динамо».

30-летний форвард минувший сезон провел в «Крыльях Советов», а в межсезонье на него претендовали, помимо бело-голубых, «Зенит», за который он уже выступал, и «Спартак». Причем красно-белые готовы были перебить «Динамо» по трансферной сумме. Но в итоге нападающий перешел в команду Валерия Карпина за €3,8 млн.

Сергеев подчеркнул, что на переход в «Динамо» повлияло то, что он знаком со структурой игры и требованиями Карпина по сборной России. Также при выборе новой команды он советовался с родными и близкими.

«Не гнался ни в „Спартак“, ни в „Зенит“, рад, что сложился переход в „Динамо“», — сказал Сергеев.

Нападающий дебютировал за «Динамо» в официальном матче в первом туре РПЛ против «Балтики» (1:1). Сергеев был заменен на 61-й минуте и не отметился результативными действиями.

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