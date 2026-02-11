Нападающий «Сибири» установил выдающийся рекорд в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала самую крупную победу в своей истории, обыграв ХК «Сочи» со счетом 10:1.

Героем матча стал американский нападающий новосибирцев Тэйлор Бек, поучаствовавший в семи голах своей команды — 2+5. Впервые в истории КХЛ один игрок набрал сразу семь очков в одной игре.

Шесть очков за матч в КХЛ хоккеисты набирали девять раз. Впервые это сделал игрок мытищинского «Атланта» Альберт Лещев, оформивший 3+3 в матче с «Торпедо» в ноябре 2008 года.

Дважды в карьере шесть баллов за игру набирал Никита Гусев — по разу будучи игроком «Динамо» и СКА. Также шестиочковые матчи есть в карьере Ильи Ковальчука, Александра Радулова, Брэндона Боченски, Стефана Да Косты, Никита Михайлиса и Скотта Уилсона.

34-летний Тэйлор Бек выступает за «Сибирь» с 2022 года. В КХЛ он также играл за «Автомобилист», «Куньлунь», «Авангард», «Металлург» и минское «Динамо». В нынешнем сезоне на счету форварда 21 (5+16) очко в 22 играх.

Ранее стало известно, что экс-тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев вошел в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА.