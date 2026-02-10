Тамбиев официально вошел в тренерский штаб Ларионова в СКА

55-летний специалист был уволен из дальневосточного клуба в декабре после четырех лет работы в качестве главного тренера «Адмирала». Причиной увольнения в клубе назвали неудовлетворительные результаты команды.

Вскоре Тамбиева начали замечать на трибунах в экипировке СКА во время матчей петербургской команды, хотя он официально никакой должности в клубе не занимал. Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, что сам пригласил Тамбиева, чтобы тот помог в выстраивании обороны.

В настоящий момент СКА занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 58 очков в 52 матчах.

