Нападающий СКА Грицюк собрался в НХЛ

«Петербург, спасибо за два года. Была классная атмосфера в коллективе и на арене. Не сомневаюсь, что Санкт‑Петербург ждут новые яркие победы! Армия болельщиков СКА, вы навсегда в моем сердце. Здесь я нашел второй дом», — написал хоккеист.

Грицюк перешел в СКА из «Авангарда» в 2023 году, в завершившемся сезоне он набрал 44 (17+24) очка в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

24-летний хоккеист планирует попробовать свои силы в НХЛ. Он намерен подписать контракт новичка с клубом «Нью-Джерси Дэвилз», который выбрал его на драфте-2019 в пятом раунде под общим 129-м номером.

В 2022 году воспитанник красноярского хоккея Грицюк стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что клубы НХЛ настойчиво интересуются как минимум тремя игроками петербургской команды.