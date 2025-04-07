Ротенберг рассказал, за кем из игроков СКА охотятся клубы НХЛ

«Грицюк, Никишин, Демидов — на телефоне весь год у них владельцы, даже не агенты, даже не друзья Даши Тубольцевой, а это владельцы клубов НХЛ, которые звонят каждый день, говорят: приезжай — любые деньги», — рассказал Ротенберг.

Он отметил, что клуб заинтересован в том, чтобы эти игроки развивались в СКА, и сделает все возможное для их сохранения.

24-летний нападающий Арсений Грицюк был выбран клубом «Нью-Джерси Дэвилз» на драфте-2019 в пятом раунде под общим 129-м номером. 23-летний защитник Александр Никишин приглянулся клубу «Каролина Харрикейнз» — 69-й номер драфта-2020. 19-летнего форварда Ивана Демидова с нетерпением ждет «Монреаль Канадиенз», который выбрал его в первом раунде драфта-2024 под пятым номером. Так высоко российских игроков не выбирали с 2018 года, когда «Каролина» забрала Андрея Свечникова под вторым номером.

СКА впервые за 15 лет не смог пройти первый раунд Кубка Гагарина, проиграв в серии из шести матчей московскому «Динамо».