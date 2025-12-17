«Палмейрас» отказался от полузащитника «Зенита» и нацелился на игрока «Спартака»
UOL Esporte: «Палмейрас» хочет купить полузащитника «Спартака» Барко
Фото: [Эзекьель Барко/ФК «Спартак»]
«Палмейрас» отказался покупать полузащитника «Зенита» Жерсона и перенаправил свои интересы на хавбека «Спартака» Эзекьеля Барко, пишет UOL Esporte.
Причиной отказа от футболиста «Зенита» стала высокая трансферная цена за него. Петербургский клуб готов отдать бразильца за столько же, за сколько и купил, — €25 млн. «Палмейрасу» эта сумма показалась слишком завышенной.
После этого клуб из Сан-Паулу начал рассматривать кандидатуру спартаковского аргентинца. По данным издания, красно-белые могут уступить одного из своих лидеров за куда более подъемную цену — €15,5 млн.
Эзекьель Барко проводит второй сезон за «Спартак». Его соглашение с московским клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек сыграл 21 матч за красно-белых в чемпионате и Кубке России, забил четыре мяча и отдал четыре передачи.
Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в приобретении вингера «Балтики» Владислава Сауся.