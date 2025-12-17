«Палмейрас» отказался от полузащитника «Зенита» и нацелился на игрока «Спартака»

Причиной отказа от футболиста «Зенита» стала высокая трансферная цена за него. Петербургский клуб готов отдать бразильца за столько же, за сколько и купил, — €25 млн. «Палмейрасу» эта сумма показалась слишком завышенной.

После этого клуб из Сан-Паулу начал рассматривать кандидатуру спартаковского аргентинца. По данным издания, красно-белые могут уступить одного из своих лидеров за куда более подъемную цену — €15,5 млн.

Эзекьель Барко проводит второй сезон за «Спартак». Его соглашение с московским клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек сыграл 21 матч за красно-белых в чемпионате и Кубке России, забил четыре мяча и отдал четыре передачи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в приобретении вингера «Балтики» Владислава Сауся.