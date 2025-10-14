Нападающий «Спартака» сохранил шансы сборной Коста-Рики на попадание на чемпионат мира

Сборная Коста-Рики разгромила команду Никарагуа в отборочном матче чемпионата мира со счетом 4:1 и сохраняет хорошие шансы на попадание на турнир в США, Канаде и Мексике.

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в первом тайме отметился голевой передачей на Алонсо Мартинеса, а после перерыва забил сам.

После четырех туров Коста-Рика занимает второе место в своей группе с шестью очками, лидирует Гондурас, у которого восемь баллов.

Манфред Угальде перешел в «Спартак» зимой 2024 года из голландского «Твенте» за €13 млн. В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 мячами. В нынешнем сезоне у Угальде четыре мяча в 13 матчах за «Спартак» в чемпионате и Кубке России. 23-летний футболист провел 29 матчей за сборную Коста-Рики, в которых забил 11 голов.

Ранее стало известно, что сборная Кабо-Верде с полузащитником «Краснодара» Кевином Леннини впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира.