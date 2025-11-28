Нападающий Ткачев раскрыл обстоятельства ухода из «Сибири»

25 ноября новосибирцы обменяли одного из лидеров команды на двух молодых игроков — Антона Косолапова и Михаила Абрамова.

Ткачев пояснил, что решение об обмене пришло после разговора с руководством клуба, в ходе которого был найден устраивающий обе стороны вариант.

«Обстоятельства сложились так, что команда выступает не лучшим образом. Не так, как планировали. Возможно, нужно уйти в перестройку, дать шанс молодым ребятам. К тому же мне 32 года, хотелось бы еще что-то выиграть или хотя бы побороться», — сказал Ткачев.

«Сибирь» занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ с 21 очком после 30 матчей. «Торпедо» идет четвертым на Западе — 41 балл после 31 игры.

