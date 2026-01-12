Нападающий «Трактора» рассказал, почему решил уехать из НХЛ

Перед началом сезона хоккеист подписал с «Ванкувером» годичный двусторонний контракт. За основную команду 26-летний форвард не сыграл ни разу, а после десяти матчей за клуб АХЛ «Эбботсфорд Кэнакс» вернулся в «Трактор».

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов рассказал журналисту «СЭ» Алексею Шевченко, почему он решил покинуть клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

«Через две недели тренировок с «Ванкувером» главный тренер подъехал ко мне и спросил: «Как тебя зовут?» Мне все стало понятно», — рассказал Кравцов.

Это была вторая попытка россиянина закрепиться в НХЛ. В 2018 году «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрали Кравцова под общим девятым номером в первом раунде драфта. В общей сложности хоккеист провел 64 матча в НХЛ, набрав 12 (6+6) очков, после чего вернулся в родной «Трактор».

В нынешнем сезоне КХЛ Кравцов сыграл в 20 матчах за «Трактор», набрав 23 (9+14) балла.

Ранее стало известно, что титулованный канадский тренер Жерар Галлан может покинуть «Шанхай Дрэгонс» по состоянию здоровья.