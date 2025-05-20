Нападающий ЦСКА Афанасьев вернулся в НХЛ

Зарплата игрока составит $800 тыс. Для 24-летнего Афанасьева это вторая попытка закрепиться в НХЛ. Ранее он за два сезона провел 19 матчей за «Нэшвилл», отметившись одной заброшенной шайбой. Большую часть заокеанской карьеры нападающий выступал за клуб АХЛ «Милуоки Адмиралс».

В минувшем сезоне Афанасьев набрал 21 (7+14) очко в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также 4 (2+2) балла в шести играх Кубка Гагарина.

В «Сан-Хосе» в минувшем сезоне образовалась целая диаспора из российских игроков. За команду выступали голкиперы Александр Георгиев, Георгий Романов и Ярослав Аскаров, защитник Шакир Мухамадуллин, нападающие Клим Костин и Николай Коваленко.

Ранее определились все полуфиналисты Кубка Стэнли.