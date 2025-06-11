Нападающий «Вашингтона» рассказал о ценном подарке от Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал, что несколько раз получал от Овечкина ценные сувениры.

«После рекордного гола я подошел к скамейке, а Ови сказал мне: „Оставь себе клюшку“. Это были чуть ли не первые его слова. Я сначала подумал, что он хочет забрать мою клюшку в свой будущий музей или вроде того. А на следующий день он поставил на ней автограф и отдал ее мне. Это было по-настоящему круто!» — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

Уилсон пояснил, что свою сотую шайбу в НХЛ он забросил именно с передачи Овечкина. Капитан «Кэпиталз» подписал свою клюшку, которой был сделан пас на юбилейный гол, и подарил ее отцу Уилсона. Нападающий считает это очень ценным подарком.

31-летний Уилсон выступает за «Вашингтон» с сезона 2013/14. В последние несколько сезонов он часто выходит в одном звене с Овечкиным.

Ранее стало известно, что Овечкин сыграет в благотворительном «Матче года» 13 июля в Москве. В рамках мероприятия пройдет чествование хоккеиста по поводу его рекорда НХЛ по количеству голов в карьере.