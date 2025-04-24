Народного артиста РФ наградили спецпризом ММКФ

Российский и советский актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин был отмечен особой наградой на престижном кинофестивале в Москве. Радостную новость на мероприятии сообщил президент ММКФ Никита Михалков.

«Вот есть хорошие актеры, есть техничные актеры, есть глубокие актеры, а есть актеры великие, гениальные, когда не понимаешь, как он это делает… Именно таким актером для меня является Владимир Ильин», — заявил режиссер, вручая приз.

Владимир Ильин родился в 1947 году в Свердловске. Впервые появился на экранах в фильме Владимира Мотыля «Женя, Женечка и „катюша“». Однако наиболее известным награжденный актер стал после роли в фильме Евгения Цымбала «Защитник Седов» (1988). Также играл в фильмах Никиты Михалкова.

Напомним, что ММКФ прошел в российской столице в 47-й раз. Ранее там объявили лучший фильм, а также актера и актрису.