«Умер внезапно»: в окружении 60-летнего продюсера и актера Олейникова раскрыли вероятную причину его смерти

Человек из окружения продюсера, режиссера и телеведущего Александра Олейникова рассказал ТАСС, что могло стать причиной его смерти.

Как сообщалось ранее, сын продюсера Максим подтвердил информацию о смерти Александра Олейникова. Мастеру было 60 лет. Собеседник ТАСС располагает информацией, что актеру стало плохо внезапно. Он ушел из жизни дома ночью.

«Это случилось ночью, дома. Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб. Умер внезапно», — рассказал собеседник агентства.

Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в столице СССР. Его профессиональный путь на телевидении начался в 1985 году. За долгую карьеру он успел поработать на таких известных телеканалах, как «ТВ-6», НТВ, «Россия» и ТВЦ, а также на Первом канале. В начале нулевых годов за свои профессиональные достижения Олейников был принят в состав Академии российского телевидения.

