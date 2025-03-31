«Наши против не наших»: «Рубин» высмеял комментатора матча с «Зенитом»

Футбольный клуб «Рубин» выложил в соцсетях публикацию, высмеивающую комментатора матча казанцев с «Зенитом» Михаила Крестинина.

После финального свистка Крестинин произнес фразу «победа нашей команды, победа «Зенита», обнаружив свою пристрастность. В Казани этот эпизод смонтировали с кадром из сериала «Во все тяжкие», где двое персонажей выказывают бешеную радость, снабдив подписью «Комментаторская после матча».

Под видео пресс-служба «Рубина» написала: «Наша команда играла с не нашей».

«Зенит» обыграл «Рубин» в 22-м туре РПЛ со счетом 4:0. Кроме Крестинина, комментаторами на матче работали Геннадий Орлов и Павел Богданов.

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