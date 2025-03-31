«Ничего не предвещало»: Пятибратов объяснил, почему ушел в отставку с поста главного тренера «Факела»
Бывший главный тренер «Факела» Пятибратов объяснил причины ухода в отставку
Фото: [ФК «Факел»]
Дмитрий Пятибратов, подавший в отставку с поста главного тренера «Факела» после разгромного поражения от «Краснодара» (0:5), объяснил «Чемпионату» мотивы своего решения.
По словам специалиста, на решение уйти повлияла совокупность факторов. Одним из них стали судейские ошибки: игроков «Факела» удаляли в двух матчах подряд, а позже ЭСК признавала неправильность решений арбитров.
Пятибратов отметил, что первый тайм с «Краснодаром» команда провела хорошо, но после перерыва развалилась психологически.
«Решение было принято не заранее, а после матча с «Краснодаром». После первого тайма ничего еще не предвещало. Об уходе я уже подумал, когда мы проиграли», — сказал Пятибратов.
«Факел» с 14 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, в зоне вылета. От зоны стыковых матчей команду отделяет пять баллов.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить греческий ПАОК.