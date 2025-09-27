Наследство Брюса Уиллиса стало причиной семейного конфликта

Отмечается, что супруга актера Эмма Хеминг уже получила юридическое право распоряжаться его состоянием, что вызвало недовольство среди старших дочерей Уиллиса от предыдущего брака с актрисой Деми Мур.

По информации источников, Хеминг изначально не стремилась взять на себя управление финансами, но была вынуждена принять эту роль в связи с обстоятельствами. Такое развитие событий привело к возникновению разногласий в семье, особенно с Мур и ее детьми.

В феврале 2023 года у Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию — заболевание, которое приводит к прогрессирующей потере когнитивных способностей. Актер Уиллис перестал узнавать собственную мать и свою бывшую супругу Мур, с которой он состоял в браке с 1987 по 2000 годы.

За это время у пары родились три дочери — Скаут, Румер и Таллула. В 2009 году актер женился на Хеминг, от этого брака у него две дочери — Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

