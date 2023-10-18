Наставник подмосковной женской хоккейной команды верит в ее возрождение

Ситуация неприятная, но главный тренер Сергей Бондаренко настроен оптимистично. По его словам, в межсезонье в команде, которая базируется в Дмитрове, произошли большие изменения в составе. Ушли бывший наставник Алексей Чистяков и группа ведущих хоккеисток. В настоящий момент «Торнадо» является очень молодым коллективом. Как отмечает Бондаренко, девчонкам еще не хватает опыта, умения управлять своими эмоциями и контролировать игру.

В регулярном чемпионате каждый участник проведет по 42 матча. Сергей Бондаренко считает, что у него будет время, чтобы создать боеспособную команду. Уже в ближайшее время «Торнадо» предстоит сыграть дома шесть матчей подряд. Наставник и его подопечные надеются на то, что эта серия будет удачной и рассчитывают на поддержку болельщиков.

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