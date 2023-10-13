Андрей Воробьев проверил ход строительства ФОКа с крытым катком в Волоколамске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проконтролировал ход строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с крытым катком в Волоколамске и встретился со спортивной общественностью округа.

Объект готов уже на 2/3, полностью сдать его планируют в декабре, а для посетителей ФОК откроется в первом квартале следующего года. Ежедневно спорткомплекс смогут посещать до восьмисот человек, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Ледовая арена уже в неплохой готовности, особенно важно, что есть все необходимое оборудование. На 23 февраля или 8 марта мы ее откроем», — подчеркнул глава Подмосковья.

Площадь катка в ФОКе — шестьдесят на тридцать метров, здесь также есть трибуна на двести тридцать мест. Через три недели специалисты начнут намораживать лед. Кроме того, у хоккеистов будет отдельный зал для отработки бросков.

Помимо ледовой арены в здании также будут раздевалки, душевые, тренажерный зал, зоны отдыха и кафе, рассказал, в свою очередь, исполнительный директор строительной компании «Ойкумена» Роман Мирошников.

Найти тренеров помогла Федерация фигурного катания России. Сейчас идет подбор специалистов по хоккею, шорт-треку и керлингу. Кроме того, в физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрены занятия для людей с ограниченными возможностями. Также планируется проведение сеансов массового катания на коньках.

В рамках рабочего визита в Волоколамск губернатору также доложили о ремонте и строительстве еще двух спортивных объектов в округе. Так, на стадионе «Текстильщик» в этом году начали делать первое в муниципалитете футбольное поле с искусственным покрытием. Работы намерены завершить в ноябре. Строители уже приступили к укладке искусственного газона, также будут оборудованы раздевалки, беговые дорожки и многофункциональная игровая площадка.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Еще одним важным для округа объектом является спортивно-физкультурный центр СШ «Гвардия», который был построен в 1975 году. С тех пор здесь не было капремонта. В рамках модернизации в здании заменят крышу, деревянные конструкции стен, пол спортзала, также будет установлена новая вентиляция и обновлена система отопления. Кроме того, появится дополнительная раздевалка, гардеробная, медкабинет и новая входная группа.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев открыл первую очередь животноводческого комплекса в Волоколамске.