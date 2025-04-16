«Настя была бы счастлива»: Чернышев посвятил речь Заворотнюк во время шоу Татьяны Навки

Российский фигурист Петр Чернышев выступил с трогательной речью, посвященной своей покойной супруге, актрисе Анастасии Заворотнюк. Отрывок с обращением спортсмена опубликовал телеграм-канал «Звездач».

Недавно состоялась премьера документального фильма о Татьяне Навке, созданного командой Первого канала. В фильме был показан фрагмент того, как после ледового шоу «Щелкунчик» его участники, в том числе Навка и Чернышев, благодарят всех, кто трудился над проектом, а также вспоминают лучшие выступления.

Петр в своей речи упомянул покойную супругу, выразив свое тепло и любовь к Анастасии.

«Настя, конечно, безумно счастлива была бы это видеть. И я думаю, что с нами сейчас радуется этому», — сказал Чернышев.

Стоит отметить, что олимпийская чемпионка Татьяна Навка в течение долгого времени поддерживала Петра во время трудного периода борьбы Анастасии за жизнь, а также после ее смерти.

Анастасия Заворотнюк умерла в 53 года после борьбы с тяжелой болезнью — глиобластомой (агрессивная форма опухоли головного мозга). Актриса скончалась 29 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что Петр Чернышев с дочерью почтили память Анастасии Заворотнюк на кладбище в Москве.