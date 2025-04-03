Петр Чернышев почтил память Анастасии Заворотнюк на кладбище

В день, когда Анастасии Заворотнюк исполнилось бы 54 года, Петр Чернышев, ее супруг, приехал почтить ее память, сообщил телеграм-канал Super.ru.

Фигурист прибыл на Троекуровское кладбище в сопровождении их шестилетней дочери Милы. На могиле актрисы Петр оставил несколько букетов роз, выражая свою скорбь.

Напомним, что Заворотнюк скончалась 29 мая прошлого года после продолжительной четырехлетней борьбы с раком головного мозга.

Ранее сообщалось, что в Москве завели наследственное дело актрисы Анастасии Заворотнюк.