Настя Ивлеева в майке и откровенном белье устроила фотосессию в тракторе

Настя Ивлеева снова привлекла внимание подписчиков необычным контентом. Переехав в деревню после свадьбы с Филиппом Бегаком, блогер все активнее показывает повседневность в новом формате. На этот раз она устроила фотосессию в кабине трактора, выбрав в качестве образа майку, нижнее белье и ковбойские сапоги. Снимки появились в ее блоге в запрещенной в России соцсети и были подписаны лаконичным «Деревенская».

Контент Ивлеевой стал отражением реальной жизни, а не съемочной постановки. Сейчас блогер готовит проект, связанный с фермерскими буднями, и активно делится кадрами с участка. Недавно она рассказала о пополнении на ферме — у нее родился теленок, имя которого Ивлеева тоже раскрыла. До этого звезда продала особняк, где жила с Элджеем, и окончательно перебралась за город. Теперь она совмещает гламур и сельскую жизнь в своем стиле.

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