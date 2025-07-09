Софи Тернер призналась, чему научилась на съемках «Игры престолов» и почему не стала смотреть сериал

Софи Тернер раскрыла, как участие в «Игре престолов» повлияло на ее жизнь, карьеру и психику и почему она не может смотреть сериал. Об этом пишет Voice.

Британская актриса Софи Тернер, прославившаяся ролью Сансы Старк в «Игре престолов», призналась, что не смогла досмотреть даже один сезон культового сериала. По словам актрисы, сцены с ее участием вызывают сильнейшее эмоциональное напряжение, после чего она впадает в затяжную депрессию. Премьеры, по ее признанию, стали настоящим испытанием — настолько, что теперь она избегает просмотра вовсе.

Тернер добавила, что именно на съемочной площадке получила непрошеный, но действенный урок полового воспитания. Отмечая влияние проекта на личность, она призналась, что именно «Игра престолов» научила ее правилам поведения в индустрии, принятию рабочих решений и дисциплине.

Актриса рано вошла в профессию — в проект HBO ее утвердили в 12 лет, а завершился он, когда ей исполнилось 23. Почти десятилетний опыт стал для нее чем-то большим, чем просто роль, — он повлиял на взгляды, карьеру и даже стиль воспитания собственных детей.

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